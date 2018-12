Slik har du aldri sett KNM «Helge Ingstad»

Forsvaret har måttet tåle mye harselering etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med lasteskipet «Sola TS» og sank i Hjeltefjorden i november.

MILLIARDER UNDER VANN: KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip 8. november og sank. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Interessen rundt fregatten er så stor at milliardbåten nå er blitt et alternativ til julens tradisjonelle pepperkakehus.

– Studerte bilde av fregatten

I Sandviken i Bergen gikk samboerparet Katrine Taksdal og Joakim Haukedal søndag i gang med å bygge sin helt egen utgave av havaristen.

– Dette er første julen vi skulle lage pepperkakehus sammen. Men vi ville lage noe litt annerledes. Da ble det pepperkakefregatt, sier Katrine.

– Vi studerte et bilde av fartøyet og forenklet det ganske kraftig. Fregatten fikk faktisk litt slagside, men det var ikke meningen, forteller Joakim.

– Dessverre hadde vi ikke deig nok til å lage «Sola TS» også, legger han til.

NY VRI: Katrine Taksdal og samboeren Joakim Haukedal skulle bygge pepperkakehus sammen for første gang. Foto: Joakim Haukedal

Pepperkake-fregatter også i nord

Drøyt tusen kilometer lenger nord dukket «Helge Ingstad» opp under en internat-konkurranse på Lofoten folkehøgskole i Kabelvåg.

TOK TREDJEPLASS: Fregatten tapte for Ishavskatedralen under konkurransen på Lofoten folkehøgskole. Foto: Privat/Instagram

– En av grunnene til at vi valgte å lage fregatten, var for å være sikret hvis den ble mislykket. Da kunne det lett bortforklares, sier Dag Økland.

Sammen med syv andre på internatet brukte han forrige helg til å gjenskape milliardfregatten.

NÅDDE IKKE OPP: Jacob Dahl Marcussen poserer med pepperkake-fregatten til beboerne på internatet Trudvang 2 på Lofoten folkehøgskole. Dessverre nådde ikke deres versjon av KNM «Helge Ingstad» helt opp i konkurranse med de andre internatene. Foto: Dag Økland

Han forklarer at gruppen satt av mest tid til å lage maler av fregatten, før selve kjevlingen, utskjæringen og sammensettingen var fort gjort på lørdag og søndag.

– Vi syntes det var en festlig idé. Det syntes flere av de andre også, men vi nådde dessverre ikke helt opp i konkurransen, sier Økland.

En pepperkakeversjon av Ishavskatedralen gikk til topps i konkurransen, mens KNM «Helge Ingstad» måtte nøye seg med 3. plass.

Som om ikke det var nok: Litt lenger sør i Nordland dukker «Helge Ingstad» opp igjen, denne gang i Pepperkakebyen i Bodø:

FREGATT I BODØ: Også Pepperkakebyen i Bodø har fått sin egen «Helge Ingstad». Foto: Renate Isaksen (@renate40)

Forsvaret: – Oppmerksomhet må forventes

Presseoffiser i Sjøforsvaret, Thomas Gjesdal mener den uventede oppmerksomheten må forventes og aksepteres.

– For oss er ikke dette en morsom sak i det hele tatt. Men det er slik samfunnet har blitt, der man bruker satire og humor i alvorlige og mindre alvorlige hendelser.

– Men det må da være flatterende at folk bruker lang tid på å studere et militært fartøy for å få alle detaljene riktig?

– Ja, det kan man si. Samtidig er det synd at det er en slik hendelse som skal til for at folk skal fatte interesse for militære fartøy som beskytter Norge hver dag. Men det er flott at det engasjerer, sier Gjesdal.

