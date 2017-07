Verdensmesterskapet i landeveissykling går av stabelen 16. september, og varer i ni dager til 24. september. Arrangementet fører til stengninger av veier i Bergen og omegn, og 500.000 tilskuere er ventet til rittene.

Som NRK fortalte i går, stenges hovedveiene til Haukeland sykehus, som ikke fikk ha et ord med i laget da løypen ble bestemt.

For nødetatene er det en rekke hensyn som må tas.

– Det har ikke vært noe slikt arrangement i Bergen tidligere. VM foregår over et veldig stort område, det er mye folk og det går over mange dager. Veinettet er begrenset, og akkurat veinettet skal brukes som arena. Det gjør at det er mange komplekse ting som må gå i sammen, sier Gustav Landro, stabssjef i bergenspolitiet for sykkel-VM-arrangementet.

SYKKEL-POLITI: Gustav Landro i Vest politidistrikt er stabssjef for bergenspolitiet under sykkel-VM-arrangementet. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Ingen konkret trussel mot sykkel-VM

PST har kommet med en egen trusselvurdering for sykkel-VM. PST ønsker selv ikke å kommentere vurderingen, og henviser til Vest politidistrikt.

Ifølge Landro legger denne seg på samme nivå som den oppdaterte trusselvurderingen PST la frem i juni. Den sa at det var «sannsynlig» med forsøk på terror i Norge, og var en økning fra det generelle trusselnivået som PST la frem i februar.

Det betyr derimot ikke at det er sannsynlig med et terrorangrep mot sykkel-VM, forteller Landro.

– Det er ikke noen konkrete ting som tilsier at sikkerheten under sykkel-VM ikke er ivaretatt. Trusselnivået er likt for landet generelt. Vi er litt mer på tå hev, men ikke noe dramatisk, sier Landro.

Nødetatene vil iverksette følgende tiltak:

For arrangementet kalles 384 ekstra politimannskaper inn, fra fem ulike politidistrikt

Deler av bombegruppen vil komme til Bergen

Deler av beredskapstroppen vil komme med et bidrag

Andre fra «Nasjonale bistandsressurser» vil stå klare

Midlertidige brannstasjoner i Bergen sentrum

Flere ambulanser i gatene

Ny, oppdatert trusselvurdering fra PST vil komme nærmere VM

Luftrommet stenges i tre soner

Landro forteller at de planlegger for å unngå å måtte stoppe sykkelrittene, men at de kan stoppe rittet eller smette utrykningskjøretøy forbi sperringer hvis det trengs.

– Vi lar ikke sport gå foran helse, sier han.

STENGES: Svart sone over Bergen er stengt fra 15. september klokken 03 til 24. september klokken 20. De andre vil ha kortere forbudstider (se faktaboks). Foto: Luftfartstilsynet

Flyforbud under sykkel-VM Ekspandér faktaboks Tre soner stenges for sivil luftfart inkludert modellfly og droner.

Forbudet gjelder fra bakken og opp til 10.000 fot.

Flyforbudet rammer ikke ordinær rutetrafikk ved Flesland da flyplassen er utenfor forbudssonene.

Også militærfly, luftambulanse, polithelikopter og søke- og redningshelikoptre vil kunne fly i området.

Svart sone over Bergen er stengt fra 15. september klokken 03 til 24. september klokken 20.

Grønn sone over sørlige Askøy er stengt fra 15. september klokken 03 til 17. september klokken 20.

Rød sone over Sotra er stengt 23. og 24. september i tidsrommene fra 05 til 11.

Har økt etterretningen

Politiet møtte fylkesmannen og andre beredskapsetater på Statens hus i Bergen i mai. I dette møtet stilte politiet spørsmål ved nødnettet, og vurderte kapasiteten på det som kritisk. Nå har de imidlertid fått de garantiene de ønsket fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Politiet vil i tillegg ha backupsystemer.

I møtet hos fylkesmannen kom det også frem at etterretningen er økt i forkant av VM. Årsaken er at det er vanskelig å sikre et så stort område.

– Det er ikke lett, men og vi må ha spredte politipatruljer ute. Vi må en god overvåkning, men ikke minst en god etterretning i forkant. Mye av det arbeidet vi konsentrerer oss om er å ha god etterretning for å vite hva som møter oss når dagen kommer. Det er vi i gang med allerede, sier Landro.