Søndag er den store dagen for heimfarten for dei som starta haustferien førre helg. I tillegg er det også venta noko utfart for dei som startar haustferien denne helga.

Desse fylka avsluttar haustferien i dag: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Oppland, Oslo, Troms, Vest-Ager, Vestfold og Østfold.

– Vi reknar med ekstra trafikk inn på hovudvegane til Oslo i ettermiddag, seier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Trude Lindstad.

Fint på fjellovergangane

Vegtrafikksentralen både i vest og aust kan melde om fine forhold på fjellovergangane, med blå himmel og bar vegbane dei fleste stader.

– Men det er alltid fare for glatte parti, særleg i skyggepartia, seier Lindborg.

Meterologane åtvara laurdag mot nattefrost kunne gi glatte vegar i Sør-Noreg. Enn så lenge vil ikkje Vegtrafikksentralen rå alle til å byte til vinterdekk før dei køyrer over fjellet.

– Vi har ikkje fått råd frå entreprenørane om at det er behov for vinterdekk i dag. Men ein må vere ekstra obs på køyreforholda om ein køyrer på sommardekk.

Vegtrafikksentralen meiner alt ligg til rette for ein fin heimfart, men ber som vanleg folk halde god av stad og ikkje stresse på veg heim.

Sjå oppdatert oversikt over fjellovergangane nedst i saka.

Vêrmelding for fjellovergangane på yr.no

KØ: Brannvesenet øver i Bjørkhaugtunnelen på E16 i Hordaland, noko som skaper kø. Elles er det så langt meldt om lite problem i trafikken søndag. Foto: Helene Vassbotten Lervik / NRK

Ventar kø i ettermiddag

Med siste haustferiedag for både Oslo og Akershus, kan det bli kø fleire stader i ettermiddag.

– Vi får sikkert ekstra trafikk inn på hovudvegane, særleg på E16 Hønefoss mot Sandvika, seier Lindborg.

– Vanlegvis reiser mange frå fjellet etter frukost, men i dag er det jo veldig fint ver. Frå klokka 14 og utover trur eg likevel det vil auke på med trafikk.

Vegtrafikksentralen ventar også ein del trafikk på riksveg 3 for dei som køyrer frå Trysil og sørover. Arbeid på E6, på strekninga Kolomoen til Moelv, kan også føre til saktegåande kø.

Sjekk fjellovergangane

Dette var status på fjellovergangane i Sør-Noreg klokka 13.00 søndag.