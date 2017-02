Slik endte læreren Sveins veddemål med elevene

Elevene på syvende trinn på Ulsetskogen skole i Bergen fikk et ekstra påskudd for å løse matteoppgaver. Læreren deres, Svein Fjermestad, trodde ikke at de kunne løse 10.000 oppgaver.

De tok utfordringen, og elevene løste de 10.000 oppgavene bare på få uker.

Da var standarden satt.

– Siden de løste de 10.000 så fort, tenkte jeg at jeg skulle gi dem en belønning. Da hevet vi målet, og de foreslo at hvis de løste 30.000 oppgaver før vinterferien, ble det rosa hår og skjegg på meg, sier Fjermestad.

Og fargerik manke ble det.

Løste over 32.000 oppgaver

Da elevene samlet seg for mattetime fredag morgen, skulle de få vite om de hadde nådd målet eller ikke.

– De hadde løst 29.500 oppgaver torsdag kveld, så det var jo et spørsmål om de hadde regnet nok over natten, sier Fjermestad.

Elevene stod med glans. Tallet på skjermen viste 32.269.

– Jeg følte egentlig at det var et vel hårete mål. Vi har hatt en opptelling på et nettside hele tiden, så jeg så at de nærmet seg, sier læreren.

Ekstra motivasjon

Elevene fikk bryne seg på matematikkoppgaver om alt fra hoderegning til mer vanskelige stykker.

– Det går jo en liten rakker i de når de kan straffe meg. En av dem gjorde jo 8.000 oppgaver alene. Det var veldig morsomt, sier han.

Da Fjermestad tok ferie fredag og satte kursen mot Flesland, fikk han noen ekstra blikk på Flesland.

– Folk ler og peker, men det er verdt det. I verste fall blir eleven flinke i matte. Jeg er ikke så veldig høytidelig av meg, sier han.

Kan bli mer moro

Læreren har tidligere hatt andre pedagogiske sprell, men dette overgår alt han har gjort tidligere.

– Jeg har ikke brukt så kraftige virkemidler før, men vi har hatt litt morsomme belønninger, sier han.

For elevene kan mattetimene bli litt mindre kjedelige, også i fremtiden.

– Det dukker nok opp flere ideer, så vi får se.