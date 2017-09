Slik blir sykkel-VMs første dag

I strålende sol foran et sydende folkehav ble VM i Bergen offisielt sparket i gang med åpningsseremonien lørdag kveld.

Søndag starter alvoret for mange av de over 1.500 rytterne som deltar i sykkel-VM.

Lagtempo, kvinner kl. 12.05

Klokka 12.05 setter det første laget utfor rampen på Ravnanger på Askøy.

Dette betyr at Askøybroen stenges for all trafikk mellom klokken 10 og 19. Les mer om trafikkavviklingen her.

I lagtempo sykler rytterne for sine respektive profflag, og vil vermed være kledd i draktene du kjenner fra Tour de France. Den 42,5 kilometer lange løypen går fra Ravnanger via Florvåg og Kleppestø på Askøy, før rytterne passerer Askøybrua og kjører gjennom Olsvik og Loddefjord. Rytterne sykler deretter videre mot Bønes før de krysser Fjøasangervegen i retning Paradis og går i gang med dagens bratteste stigning: opp Birkelundsbakken. Løypen går deretter slakt nedover Nattlandsveien, gjennom Kalfaret og tur-retur Sandviken før det er målgang på Festplassen.

På kvinnenes lagtempo stiller fjorårets medaljevinnere Boels – Dolmans Cycling Team, Cervélo-Bigla Pro Cycling og Canyon SRAM Racing. Hitec Products, Norges eneste profflag på kvinnesiden, stiller også til start.

Medaljeseremonien på Torgallmenningen er estimert til klokken 14.15

Norske utøvere i aksjon: Miriam Bjørnsrud, Cecilie Gotaas Johnsen, Tone Hatteland Lima, Emilie Moberg, Susanne Andersen og Thea Thorsen (alle Hitec Products).

LAGTEMPO: Både kvinner og menn følger samme løype under søndagens lagtempo. Foto: Bergen 2017

Lagtempo, menn kl. 15.35

Etter at kvinnene har unnagjort sine løp, er det klart for mennenes start klokken 15.35. De sykler den samme 42,5 kilometer lange løypen som kvinnene.

På lagtempo for herrer stiller heie elleve World Tour-lag og ett prokontinentallag. Fjorårets medaljevinnere Quick-Step Floors, BMC Racing Team og ORICA-Scott stiller alle på startstreken med vinnerambisjoner, men de vil få hard kamp av lag som Team Sky og Bora – Hansgrohe. Chris Froome, Peter Sagan og Alexander Kristoff er alle oppført på bruttolisten.

KRISTOFF: Aleksander Kristoff er het medaljekandidat til VMs avsluttende fellesstart, men er langt fra de sterkeste i feltet under dagens lagtempo. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Formen i tempo er ikke så bra. Jeg har jo ikke trent tempo siden Tour de France, så jeg tror det blir vel hardt på søndag, sa Aleksander Kristoff til NRK etter at Katusja-rytterne hadde kjørt gjennom løypen fredag.

Medaljeseremonien på Torgallmenningen er estimert til klokken 17.45

Norske utøvere i aksjon: Joker Icopal, Uno – X Hydrogen Dev. Team, Fixit.no og Sparebanken Sør er alle norske lag med primært norske ryttere. Truls Korsæth (Astana) og Alexander Kristoff (Katusja) er de to øvrige norske.

ASTANA: Truls Korsæth kjører søndagens tempo for det kasakhstanske laget Astana. Her trener laget i løypen lørdag. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Slik følger du sykkel-VM på NRK Foto: Even Norheim Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Søndag 17. september: 12:00 VM sykkel: Lagtempo (NRK Sport)

16:30 VM sykkel: Lagtempo (NRK P1) Mandag 18. september: 10.00 VM sykkel: Tempo kvinner/junior (NRK Sport)

13.05 VM sykkel: Tempo menn U23 (NRK Sport) Tirsdag 19. september: 11.00 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK Sport)

12.05 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK P1 og NRK Sport)

15.35 VM sykkel: Tempo kvinner

20.25 VM-kveld (NRK 1) Onsdag 20. september: 13.00 VM sykkel: Tempo menn (NRK Sport)

19.45 VM-kveld (NRK 1) Torsdag 21. september: Hviledag. Fredag 22. september: ​​10.00 VM sykkel: Fellesstart kvinner/junior (NRK Sport)

13:00 VM sykkel: Fellesstart menn U23 (NRK Sport)

16.30 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

22.25 VM-kveld (NRK 1) Lørdag 23. september: 09.00 VM sykkel: Fellesstart menn/junior (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

13.30 VM sykkel: Fellesstart kvinner (NRK Sport)

14.50 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

23.20 VM-kveld (NRK 1) Søndag 24. september: 10.00 VM sykkel: Fellestart, menn elite (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

19.55 VM-kveld (NRK 1)

– Uvirkelig å kjøre mot de største

De norske lagene Joker Icopal, Uno-X Hydrogen Development, Team Sparebanken Sør, Team Fixit.no og Team Hitec Products er alle klare for lagtemporittet.

Med verdensmesterskapet på hjemmebane, vil lagtempoen være en gyllen mulighet for de norske kontinentallagene å vise seg frem for den internasjonale sykkelverden.

– Det er faktisk helt uvirkelig. Vi kjører mot Sky og de største lagene. Å tenke at du kan hamle opp med de, er helt urealistisk, sa Joker Icopal-rytter Kristoffer Skjerping til procycling.no lørdag.

VANT NM: Kristoffer Skjerping ble NM-mester i Bergen i 2012. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Skjerping var blant medaljevinnerne sist det ble konkurrert i et mesterskap i sykling i Bergen. I 2012 tok sotraværingen NM-gullet i gaterittet på «hjemmebane».

Denne gangen tar han og resten av Joker-laget opp kampen mot de største tempostjernene i klassen.

– Om vi hadde slått et WorldTour-lag så hadde det vært veldig bra for oss,

Advarer publikum mot hurtige ryttere

De over 1500 deltakerne har de siste dagene testet de ulike løypene i Bergen. Lørdag ble det tidvis kaotiske tilstander for bilister som skulle til Fyllingsdalen, men Statens vegvesen håper bedre skilting vil gjøre søndagens avvikling mer sømløs.

Her er Bergen kommune sin dag for dag-oversikt over hvile veier som er stengte til hvilke tidspunkt. Husk at Askøybrua er stengt i hele tidsrommet fra 10 til 19.

Søndag går både Vest politidistrikt og Bergen kommune ut med advarsler mot å krysse sykkelløypen der det ikke er løypevakter eller politi.

– Lørdag hadde vi flere episoder der det var nær å oppstå farlige situasjoner. Søndag venter vi flere folk langs løypen og ryttere som holder høyere hastighet, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.