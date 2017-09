De første dagene av sykkel-VM har bydd på sol, stemning og store prestasjoner. Folk har malt store flagg, tatt med seg campingstol , mat og drikke og heiet frem syklistene.

Over 1500 ryttere deltar i sykkel-VM totalt og tirsdag er det juniorene og eliteklassen for kvinner sin tur til å tråkke ut i bergensgatene.

Her kan du følge sykkelrittene i NRK Sport når løpene er i gang:

Kl. 11.35 Individuell tempo menn junior

Tirsdagens løype i tempo junior for menn er 21,1 km lang og starter på Edvard Griegs Plass ved Grieghallen.

Derfra går den via Puddefjordsbroen, Solheimsviken, Bøhmergaten, Wergeland, Paradis, Birkelundsbakken, ned mot sentrum, ut i Sandviken og tilbake før de sykler i mål på Festplassen.

Medaljeseremonien er på Torgallmenningen ca. klokken 14.15.

DAGENS LØYPE: Her finner du tirsdagens løypekart for individuell tempo menn junior og individuell tempo kvinner elite.

Kl. 15.35 Individuell tempo kvinner elite

Løypen elitekvinnene skal ut i er den samme som beskrevet over. Det betyr et nytt og tøft møte med Birkelundsbakken for flere av syklistene som syklet lagtempoen for kvinner søndag.

Medaljeseremonien for eliteklassen er på Torgallmenningen ca. klokken 17.35.

Slik følger du sykkel-VM på NRK Foto: Even Norheim Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Mandag 18. september: 10.00 VM sykkel: Tempo kvinner/junior (NRK Sport)

13.05 VM sykkel: Tempo menn U23 (NRK Sport) Tirsdag 19. september: 11.00 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK Sport)

12.05 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK P1 og NRK Sport)

15.35 VM sykkel: Tempo kvinner

20.25 VM-kveld (NRK 1) Onsdag 20. september: 13.00 VM sykkel: Tempo menn (NRK Sport)

19.45 VM-kveld (NRK 1) Torsdag 21. september: Hviledag. Fredag 22. september: ​​10.00 VM sykkel: Fellesstart kvinner/junior (NRK Sport)

13:00 VM sykkel: Fellesstart menn U23 (NRK Sport)

16.30 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

22.25 VM-kveld (NRK 1) Lørdag 23. september: 09.00 VM sykkel: Fellesstart menn/junior (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

13.30 VM sykkel: Fellesstart kvinner (NRK Sport)

14.50 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

23.20 VM-kveld (NRK 1) Søndag 24. september: 10.00 VM sykkel: Fellestart, menn elite (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

19.55 VM-kveld (NRK 1)

Flere veier er stengt

Trafikkavviklingen har skapt farlige situasjoner både for kollektivreisende og bilister. Mandag morgen hadde bilister fjernet sperringer for å komme seg frem.

På ettermiddagen ble det en del køer på E39 sørover fra Nygårdstangen. All trafikk vestover gikk også sørover via Fjøsangerveien, på grunn av at både Nygårdstunnelen, Puddefjordsbroen og Løvstakktunnelen holdt stengt frem til 19.00.

Veitrafikksentralen oppfordrer igjen bergenserne til å prøve seg på det utvidede kollektivtilbudet under sykkel-VM.

Kollektivreisen kan planlegges hos Skyss her.

Se også hele oversikten til Skyss

Må du bruke bilen, kan du her se hvilke veier som er stengt tirsdag. Kartet fungerer slik at du også kan bla videre og se veistengninger for hver av dagene under VM.

SIKKERHET: Olav Kyrres gate er stengt av med betong for å øke sikkerheten i sentrum. Foto: Lene Granli / NRK

Ausekarane på scenen

Et VM er ikke bare sykkel og øvelser, det skjer også ting på scenen på Torgallmenningen. Lørdag var det åpningsseremoni, søndag sto Jan Eggum på scenen.

Tirsdag kveld klokken 18.00 er det Ausekarane med Bjørn Jensen og Tor Endresen i spissen som spiller opp.