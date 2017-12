«Aina» er over: Senket skøyter, veltet trær og lammet trafikken

SUND (NRK): Brannvesenet måtte gi tapt for «Aina» da to skøyter sank. Uværet er nå over, uten store skader. – Vi må stå for det vi har gjort, sier meteorologen om at de sendte ut ekstremvarsel.