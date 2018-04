– Dette blir ein spennande jobb, seier Odd Magnus Stenevik.

Han er kaptein på ankerhandteringsskipet «Skandi Vega», som er ein av slepebåtane som skal frakta Aasta Hansteen-plattforma til havs.

Båtane skal slepa plattforma frå Stord til Aasta Hansteen-feltet, som ligg 300 kilometer nordvest for Sandnessjøen. Ferda til Norskehavet vil ta tolv dagar.

Plattforma veg 70.000 tonn, måler 320 meter frå toppen av flammetårnet til botn, og er den største i sitt slag i verda.

SJÅ ANIMASJON: Slik ser Statoil føre seg at slepet av plattforma skal bli gjennomført.

Kaptein: – Krevjande

Dei fem slepebåtane som skal få kjempeplattforma på plass, har til saman ei trekkraft på opp mot 1600 tonn.

Slepet blir det største som er gjennomført på norsk sokkel sidan Troll A-plattforma i 1995.

Kaptein Stenevik trur slepet blir krevjande. På vegen mellom Digernessundet på Stord og Marstein fyr er det fleire utfordringar, med små klaringar både ned mot havbotnen og opp til kraftlinene, påpeikar han.

Særleg utfordrande blir det kring Langenuen, der slepet må gå heilt inntil land, for å koma under kraftlinene.

– Vi må gå heilt inntil land, slik at flammetårnet kjem seg under på det høgaste punktet, fortel Helge Hagen, prosjektleiar for subsea-delen av Aasta Hansteen-prosjektet i Statoil.

SPAR-PLATTFORM: Aasta Hansteen-plattforma er høgare enn Eiffeltårnet i Paris. Foto: Statoil

– Mykje fint å sjå langs kysten

Statoil seier dei har førebudd seg grundig saman med leverandøren Subsea 7 og underleverandørane før slepet.

– Eg er ikkje engsteleg. Eg trur vi har gjort alt som skal gjerast. Men, det er klart, det blir gøy, seier prosjektleiar Hagen.

GIGANT: Her ligg slepebåtane klare til å frakta Aasta Hansteen-plattforma. Den er den største i sitt slag i verda. Plattforma er kalla opp etter kvinnesakskvinna Aasta Hansteen, og vart døypt 8. mars 2018. Foto: Statoil

Han gler seg over gode vêrmeldingar, og oppmodar folk til å ta turen ut til kysten for å sjå.

– Vêret er ein stor føremon for slepet, og gjer også at vi vil få veldig flotte bilete. Det blir også mykje flott å sjå for folk langs kysten oppover, seier Hagen.