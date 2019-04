Slik ble Norges fremste «kaosklubb» et mønsterbruk​​​

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, viser stolt frem den nye tribunen på Brann Stadion. Den sydligste langsiden rommer 4157 sitteplasser, tre gymsaler og boliger til 338 studenter.

Mens norsk fotball generelt sliter både med publikumsoppslutning og økonomi, peker pilene nå motsatt vei i Bergen.

Der Brann tidligere var kjent som Norges fremste «kaosklubb», går alt nå så meget bedre.

Måten tribuneutbyggingen er finansiert på, står i stil med snuoperasjonen som de siste årene har foregått i den øvrige økonomiske driften. Tribunen er fullfinansiert gjennom salg av studenthybler, i samarbeid med studentsamskipnaden.

– Det hadde vært umulig å gjøre det på en annen måte, sier Johannesen.

EGENKJØPT SPILLER: Brann betalte for Veton Berisha selv. Treneren trekker frem nysigneringens høye rutine, på tross av sin unge alder. – Veton er en hardtarbeidende signalspiller, sier Lars Arne Nilsen. Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK

Fra underskudd til overskudd

Tidligere har Brann pådratt seg stor gjeld ved utbygging, og Johannesen er åpen på at Brann fortsatt har gjeld å betjene.

Da hun tok over som daglig leder i 2014, etter at klubben hadde rykket ned til 1. divisjon, viste regnskapet et underskudd på over 3 millioner kroner.

– Det var en veldig krevende situasjon.

Klubben måtte gjennomføre kraftige kostnadskutt, for å i det hele tatt å overleve.

Men i dag er situasjonen en ganske annen:

– Bergen by har løftet Brann

Årsrapportene har nå tre år på rad vist tall grønne som stadion-gresset, og et samlet overskudd på over 11 millioner kroner. Resultatet av kutt over alt fra administrasjon til spillerkjøp og lønninger.

– De fleste samarbeidspartnerne og supporterne var med. Vi var sammen om det, og det er Bergen by som har løftet Brann, sier Johannesen om snuoperasjonen.

Også trener Lars Arne Nilsen hadde sin inntreden i klubben under den krevende økonomiske tiden. Nå merker han økt handlingsrom.

– Situasjonen er bedre nå enn det den var for noen år siden. Vi har sakte, men sikkert kunne hentet spillere fra en høyere hylle, sier Nilsen.

FORNØYD MED SITUASJONEN: Brann-trener Lars Arne Nilsen har vært med på klubbens opptur fra 2015. Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH

Betalte for Berisha selv

Et eksempel på det, er Veton Berisha (24), som i forrige uke skrev under for bergenslaget.

Kjøpet signaliserer nye økonomiske tider i Brann. Selv om støttespillere som Trond Mohn fortsatt bidrar sterkt, var dette første gang på mange år Brann kunne gjennomføre en spillerinvestering til flere millioner uten ekstern støtte.

Berisha håper på en perfekt start på Brann-karrieren når de tar imot Strømsgodset søndag kveld.

– Dette er en perfekt stadion, slik det skal være i Bergen, sier angrepsspilleren.

– Stadion er tett og intim. Det kommer til å bli et veldig trøkk på søndag, det kan jeg garantere, sier Lars Arne Nilsen.

