Slepp fri etter vektstong-vald

Dei to personane som blei arresterte etter at to menn blei slått med ei vektstong på eit treningssenter på Frekhaug, blir slept fri i ettermiddag. – Vi etterforskar saka vidare, men meiner det ikkje er fare for tap av bevis, seier lensmann Kjell Idar Vangberg.