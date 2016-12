Slepebåt og seks lektere fløt fritt i fjorden

Julaften våknet folk på Sandvoll i Kvinnherad til at en slepebåt og fem store lektere, en av dem med en rubbhall oppå, lå i fjæresteinene i bygden.

– Jeg hørte noen veldig høye lyder om natten, men trodde bare det var stormen. Da jeg våknet om morgenen, ropte mamma at vi måtte komme ut og se. Da sto vi i stuevinduet og så at det lå en båt og flere store lektere rett utenfor huset vårt, forteller Karen Anna Kleppe, som bor i Oslo, men er hjemme på juleferie hos familien i Sandvoll.

– Det tok litt tid før vi forsto hva det var som hadde skjedd, men vi skjønte vel fort at det måtte ha kommet fra andre siden av sundet, sier Kleppe.

UTENFOR HUSET: – Naustet og bryggen vår ble tatt av stormen for to år siden. Det var heldigvis ikke bygget opp igjen, sånn at det ikke ble ødelagt på nytt, sier Karen Anna Kleppe, som tok dette bildet fra hagen. Foto: Karen Anna Kleppe

– De må være helt forstyrrede

Båten og lekterne stammer fra Eide Marines anlegg ved Høylandsbygd på Halsnøy, på andre siden av fjorden. Natt til første juledag tok også en sjette lekter, på 100x27 meter, samme rute.

Styreleder i Eide Marine, Georg Eide, kaller hendelsene svært alvorlige.

Bedriftens ansatte brukte julaften og første juledag på å frakte utstyret tilbake over fjorden, og undersøke det. Nå er de sikre på noen har forårsaket hendelsene med vilje.

– De som har funnet på dette må jo være helt forstyrrede. Du kan jo tenke deg hvor farlig det er når en hundre meter lang og 27 meter bred lekter havner på rek, det kunne blitt livsfarlig. Lekterne kunne også ha truffet boreskipet som ligger fortøyd i nærheten, og forårsaket store skader, sier Eide til lokalavisen Kvinnheringen, som først omtalte saken.

– Skåret over med kniv eller sag

Strekningen lekterne og slepebåten har tilbakelagt over fjorden er på minst tre kilometer.

Eide Marine sier de sikret utstyret sitt godt før uværet som var ventet i julen, og er derfor sikre på at hendelsen skyldes hærverk.

– Fortøyningene er skåret av med kniv eller sag, sier Georg Eide til NRK.

En åpen sjakkel på den største lekteren, som ifølge Eide krever nær 30 omdreininger å få opp, styrker mistanken om at uværet ikke har skylden.

– Den kan ikke skru seg opp av seg selv. Vi kontrollerte den torsdag, og da var den helt sammenskrudd. Den eneste forklaringen, er at noen har gjort det, sier Eide.

– Hvem tror du kan ha interesse av å løsne seks lektere og en slepebåt?

– Vi har ikke anelse. Vi bare konstaterer at det er det som må ha skjedd. Dette er ikke noe som gjør seg selv, sier Eide til NRK.

– Kunne gitt store skader

Han er tydelig på at skadepotensialet var enormt, med båten og de store lekterne flytende i Høylandssundet.

– Det kan jo være alt fra materielle til skader på personer. Det kunne ha truffet en båt med folk i, eller gått i et fiskeoppdrettsanlegg, for eksempel. Vi har også et boreskip til 800 millioner dollar som ligger fortøyd like i nærheten. Så vi var jo veldig heldige ved at det havnet der det gjorde, uten at noe skjedde, sier styrelederen.

Eide Marine sier de nå vil installere overvåkningskameraer på området der fartøyene deres ligger, i Gravdalsvikjo, og har også anmeldt saken til politiet.

– Vi ringte politiet første juledag, og leverer inn mer materiale til dem i dag. Vi vil vise at vi tar dette på alvor, og ikke aksepterer det, sier Georg Eide.

Lensmannen: – Særdeles grovt

– De har ringt operasjonssentralen vår og sagt at det er noen trosser som er blitt kuttet, og at ganske mange fartøy kom på rek. Vi venter nå på litt mer informasjon fra dem, før vi undersøker dette nærmere, sier lensmann i Kvinnherad, Jan Ludvig Fosse.

Han mener det er svært alvorlig hvis det stemmer at noen har gjort dette med vilje.

– Det er særdeles grovt. Dette er store og tunge fartøy, og skadepotensialet er rimelig enormt. Dette er ikke noe som lar seg stoppe av en liten robåt, for å si det sånn. Det kunne gikk store skader både på folk og miljøet rundt. De som eventuelt har gjort dette, kan umulig ha tenkt over mulige konsekvenser, sier Fosse.