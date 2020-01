Slått ned på Torgallmenningen

En britisk mann i 20-årene er pågrepet etter et slagsmål på Torgallmenningen i tretiden. Han skal ha slått ned en jevnaldrende norsk mann og påført vedkommende mange slag i ansiktet. Fornærmede ble sendt til Haukeland sykehus for behandling. Begge to skal ha vært påvirket av alkohol.