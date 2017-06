Slåstkamp ved utestad i Bergen

02.43 fekk politiet ei melding om ein slåstkamp mellom to menn i 20-åra utanfor Klubb Kok. Det er mogleg at ein av dei har knokke nasen. Begge blei utvist frå Bergen sentrum, og blir meldt til politiet for ordensforstyrring. Mennene oppsøker sjølv lege etter behov. Det opplyser operasjonsleiar Kjersti Eidsnes.