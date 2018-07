Slåsskamp i Eidsvåg

Politiet rykket ut til en slåsskamp ved Vollane badeplass i Eidsvåg like over midnatt. 10–15 ungdommer deltok i slagsmålet. Kampene var over da politiet kom til stedet. Ingen ble alvorlig skadet, men en gutt blødde litt fra nesen. Politiet snakket med ungdommene og noterte ned personalia. Ingen ble innbrakt og det ble ikke opprettet sak.