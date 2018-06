Slåsskamp førte til trafikkulukke

Ein mann i 40-åra og ei kvinne i 20-åra begynte å slåss på midtrabatten like vest for Damsgårdstunnelen i Bergen. Politiet kom til staden, og mannen blei meldt. Slåsskampen førte også til ein påkjørsel bakfrå, der ein av førarane blei sendt til legevakt for sjekk.