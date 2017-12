Slår fast at for lite salting var årsak til at 60 bilar kolliderte

Klokka 06.30 22. februar 2016 gjekk det gale på E39 i Eidsvåg nord for Bergen. Ein eller fleire bilar mista kontrollen ved avkøyringa til Eidsvåg, rett nord for Eidsvågtunnelen. Personbilar sklei på blank is og vogntog kom siglande.

I løpet av kort tid kolliderte totalt 60 bilar i ein massiv kjedekollisjon som strekk seg over 200 meter. Politiet sa den gong at det truleg var snakk om den største kjedekollisjonen i Noreg nokosinne.

No har Statens havarikommisjonen konkludert i ein endeleg rapport om kjedekollisjonen.

FRYST: Dette bilete meiner Havarikommisjonen viser kor glatt vegbanen var. Fukta i vegbanen fraus til is i løpet av få minutt. Foto: Politiet

Gir vêromslaget større grad av skuld

I ein rapport frå november 2016 konkluderte Statens vegvesen med at vegentreprenøren, Stor-Bergen vegdrift, ikkje hadde salta vegane godt nok i forkant av ulukka.

I den ferske rapporten legg Havarikommisjonen meir vekt på det brå vêromslaget som oppstod på svært kort tid.

– Forholda på vegen må nok seiast å vera hovudfaktoren for at ulukka skjedde, seier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon for transport.

Dekket utanfor Eidsvågtunnelen var dekt med is, etter at vêret natt til 22. februar var prega av reng- og sluddbyer. Seint på natt og tidleg morgon fall temperaturen og skylaget klarna opp, medan vindretninga dreia.

Desse faktorane bidrog til at temperaturen i det våte vegdekket fall så mykje at køyrebanen fraus til is i løpet av få minutt.

– Her var det veldig mange trafikantar som ikkje hadde oppdaga kva som hadde skjedd.

STORE SKADER: Fleire personbilar og vogntog var involvert i kjedekollisjonen i Eidsvåg. Entreprenøren gjorde ikkje ein god nok jobb med å salta, konkluderer Havarikommisjonen. Foto: Lasse Sleire

– Visste om faren, men strødde for lite

Natta før hadde entreprenøren fylgt situasjonen tett, og var obs på faren for at det kunne frysa på utover natta.

Havarikommisjonen konkluderer med at vegentreprenøren hadde identifisert faren for at det kunne frysa på i løpet av morgonen.

– Kommisjonen konkluderer med at det kanskje burde ha gjort tiltak noko seinare, men ser samstundes at entreprenøren har oppfylt krava i kontrakten, seier Mellum.

Fleire forhold i saltejobben førte til at kjedekollisjonen likevel skjedde:

Saltemannskapet strødde vegstrekninga der ulukka skjedde to gongar – klokka 21.36 og 02.57. Dette var ifølge SHT ikkje hyppig nok.

Det var for lite restsalt i vegbana då ulukka skjedde. Strøbilen sin fart og styringa av saltspreiaren var medverkande årsaker til at ikkje nok mengder salt blei lagt ut. I tillegg var ikkje trafikkmengda på E39 tilstrekkeleg til at salta blei bearbeidd på best eigna måte.

Fleire av operatørane i entreprenørselskapet mangla kurs i vinterdrift.

E39: Kjedekollisjonen lamma morgonrushet inn mot Bergen sentrum 22. februar. 60 bilar var involvert. Foto: Politiet

– Trafikantar forventar bar veg

Havarikommisjonen meiner at saltløysing i kombinasjon med hyppigare strøing, ville ha gitt betre effekt, men gir ingen garanti for at entreprenøren ville ha klart å halda vegen bar.

Avdelingsdirektøren presiserer samstundes at trafikantane har ein forventing til bar på det som er hovudinnfartsåra til Bergen.

– I tilfelle med såpass krevjande vêrforhold må entreprenør og vegeigar vurdera å gå utover rammene kontrakten, eller finna løysingar som kompenserer for at dei ikkje klarar å halda vegen bar.