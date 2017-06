Slaktar Bybane-drifta

Bybanen har i lengre tid lidd under dårleg samhandling, uklar rolleinndeling og faglege standpunkt mellom dei ulike aktørane, ifølge ein ny evalueringsrapport. Det skriv BA. Rapporten anbefaler at det umiddelbart vert sett i gong utforming av ein ny modell for korleis Bybanen skal driftast.