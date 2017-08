Slagsmål på buss på Sotra

En mann ble sendt til legevakten med det som trolig er en knekt nese, etter et slagsmål på en buss på Ågotnes i går kveld. – Det brøt ut full slåsskamp på bussen. Politiet har snakket med passasjerer på bussen for å få oversikt over situasjonen, og det er opprettet sak. Minst en person blir trolig siktet for kroppsskade, opplyser politiet.