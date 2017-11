Skyss skal få folk til å gå

Kollektivselskapet Skyss får ansvar for å få fleire til å gå, sykla eller driva med bildeling. Det gjekk fleirtalspartia i fylkesutvalet inn for i samband med budsjettprosessen i denne veka. Politikarane meiner det er på tide Skyss får dette ansvaret. Skjef for Skyss er positiv.