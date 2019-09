Skylder på fangdam i Munkebotn

I en fersk høring om demningskollapsen i Munkebotn, står Multiconsult på sitt, skriver BA. De mener byggingen av en fangdam var avgjørende for at demningskollapsen i Munkebotn endte i store ødeleggelser. Fangdammen kollapset grunnet manglende drenering. Entreprenøren svarer at anleggsområdet hadde blitt oversvømt av nedbør dersom de ikke hadde bygget dammen.