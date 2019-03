Skutle må betale tilbake etterlønn

Tidligere høyrepolitiker Erik Skutle fikk innvilget etterlønn i ett år da han forlot Stortinget i 2017. Etterlønnen var på 631.000 kroner, noe som tilsvarer 66 prosent av lønnen på 956.000 kroner.

Må betale tilbake 472.000 kroner

Denne uken konkluderte presidentskapet på Stortinget med at Skulte har brutt reglementet som gjelder etterlønn. Bergenseren er bedt om å betale tilbake 472.000 kroner. Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– Jeg er ikke enig i den juridiske vurderingen som Stortinget har gjort, men jeg aksepterer den. Jeg kommer til å betale tilbake pengene de mener jeg ikke har krav på, sier Skutle til NRK.

Startet selskap

Skutle fikk etterlønn fordi han stod uten jobb da han forlot Stortinget. Han begynte å studere på Norges Handelshøgskole.

Ifølge Dagens Næringsliv startet Skutle og en kamerat et selskap i 2018 som kjøpte og leide ut eiendommer. Det er snakk om to leiligheter som blant annet ble leid ut via Airbnb.

Det er hvorvidt dette selskapet kan regnes som en virksomhet eller ikke Skutle og presidentskapet er uenige om. Stortingets direktør Marianne Andreassen skriver i en e-post til BT at «etterlønn bortfaller ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet».

Stortinget var informert

Stortinget har vært informert om etableringen av selskapet siden oppstarten.

– Jeg har hele tiden handlet i god tro, og gitt alle opplysninger som Stortinget har bedt om. Nå har de kommet frem til at de tolker regelverket på en litt annen måte enn det jeg gjorde for halvannet år siden, sier Skutle.

– Påvirker meg ikke

Skutle har flere ganger vært i medienes søkelys etter at han trakk seg fra alle verv i politikken.

Les også: Skutle fratas lappen i tre måneder

– Hvordan er det å enda en gang å få negativ oppmerksomhet rettet mot deg?

– Det påvirker meg ikke i særlig grad. Jeg går ikke rundt og tenker på hva andre mener om meg. Det fører ikke til noe godt. Jeg hadde det bra før denne saken, og jeg har det bra nå, sier Skutle.