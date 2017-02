Skuffa over KrF og V

Hordaland Natur og Ungdom er skuffa over at KrF og Venstre har gått god for å legga ny E39 over Tysnes (biletet). – Det er skuffande at V og KrF velsignar eit så naturøydeleggande prosjekt. No forventar me at resten av semja betyr løft for jernbanen, kollektivtransport og byluft, seier nestleiar Gaute Eiterjord.