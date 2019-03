Skoler på Askøy kan få ny målform

De to nynorskskolene Træet og Fauskanger på Askøy risikerer å få endret målform fra høsten av. Rådmannen og kommunalsjefen for oppvekst ønsker at politikerne skal gå inn for en folkeavstemning om målformen, skriver Askøyværingen. Hordaland Mållag er negativ til forslaget.