Skolekorps fra Bergen: – Aldri mer Norwegian

Onsdag kveld kom skolekorpset til tilbake til Bergen – med buss.

Selv om det er godt å være hjemme igjen er skuffelsen tydelig å lese i ansiktene til musikantene. Søndag ble de rammet av Norwegians flyproblemer, og ble intervjuet i en lang rekke medier.

Fem dager senere er Eline Holsen Yndestad og Solveig Bjørvik ikke i tvil: De har fått nok av Norwegian:

– Det eneste de tilbød oss var buss til Berlin, en tur som ville tatt 16 timer. Vi hadde et opplegg i Berlin. Hadde vi kjørt buss ville det aller meste ikke latt seg gjennomføre.

Etterlyser bedre kundebehandling

Berit Skorpen er dirigent for skolekorpset. Hun mener at det største problemet var at Norwegian var fraværende da uhellet først oppstod:

– At kanselleringer kan oppstå det skjønner vi og. Men at de ikke svarer på henvendelser og bare blir stille det er det største problemet.

STRANDET: Etter mange timers venting på Gardermoen måtte korpset til slutt finne seg hotell selv. Det var ikke lett for et reisefølge på rundt 50 personer. Foto: Privat

Heller ikke foreldrene til medlemmene i skolekorpset er spesielt imponert over hvordan Norwegian taklet situasjonen. Are Yndestad sier det slik:

– Jeg synes dette er usmakelig oppførsel. Uhell kan skje. Dette handler om hvordan man løser dem når de oppstår.

Vanskelig å finne hotell

Ingen i Norwegian sin presseavdeling ønsker å stille til intervju om saken. Presseansvarlig Charlotte Holmberg Jacobsson skriver dette i en e-post:

BEKLAGER: Charlotte Holmberg Jacobsson er presseansvarlig i Norwegian.

– Vi har forsøkt å hjelpe alle passasjerer som er blitt rammet på best mulig måte. På grunn av at det er høysesong har det vært vanskelig å finne hotellalternativ.

Etter sju og en halv time på Gardermoen måtte Minde skoles musikkorps ordne hotellrom selv. For 48 personer er ikke det spesielt enkelt:

– Vi fikk opplyst at de hotellene Norwegian hadde avtaler med rundt Gardermoen var fullbooket, sier dirigent Berit Skorpen.

SKUFFET: Are Yndestad og datteren Eline Holsen Yndestad mener Norwegian burde taklet problemene på en bedre måte. Foto: Halvor Folgerø / NRK

Lillestrøm i stedet for Berlin

Til slutt ble det tre netter på Lillestrøm for korpset i stedet for Berlin. Først i går fikk de beskjed om at en buss var på vei for å hente dem hjem til Bergen.

Alt i alt har korpset hatt sekssifrede ekstra utgifter. Norwegian sier de har rett til å få dekket relevante utgifter.

– Det er bra at de har tatt til vett. Det var ikke den beskjeden vi i utgangspunktet fikk, da opplyste de at vi ikke fikk igjen når vi valgte andre løsninger enn de tilbød oss, sier Skorpen.

Norwegian beklager

Norwegian sier de er ekstremt lei seg for at skolekorpset ikke kom seg av gårde på turen sin til Berlin og beklager på det sterkeste.

Noen tilgivelse får de likevel ikke fra musikanter, dirigent og ledere i Minde skoles musikkorps:

– Nei det får de ikke. Dette kunne de har ordnet opp i på søndag, sier dirigent Berit Skorpen.