Skjøt to skudd mot nabohus

Politiet aksjonerte natt til mandag mot et hus i Kringsjåveien på Laksevåg i Bergen, og pågrep en mann i 30-årene for å ha skutt fra vinduet sitt mot vinduet på et nabohus. – Han skjøt to skudd mot vinduet med det som viste seg å være en luftpistol. Han sitter i arresten, og våpenet er beslaglagt. Mannen er kjent av politiet fra før. Vi har ikke fått noen forklaring på skytingen, men saken blir fulgt opp videre utover dagen i dag, sier operasjonsleder Terje Magnussen.