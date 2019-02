Skjerpar siktinga mot to menn etter knivdrapet

Politiet har i dag avgjort å framstilla tre av dei sikta for varetektsfengsling i samband med knivdrapet på Circle K bensinstasjon ved Danmarks plass fredag.

Den drapssikta 21-åringen er ein av dei.

Siktinga for dei to andre er skjerpa frå «grov kroppskrenking» til «medverknad til grov kroppsskade», melder Vest politidistrikt.Dei er altså ikkje sikta for drap.

Den drepne er 28 år gamle Said Bassam Chataya.

Video viser drapet

Politiet opplyste laurdag at drapshandlinga blei filma av overvakingskamera på bensinstasjonen, og at totalt i var sikta i saka.

– Videoen viser at den drapssikta var meir aktiv enn dei andre, sa politiadvokat Trond Eide til NRK.

Eit vitne til drapet fortalde søndag til NRK at han såg at den drapssikta slåst med og knivstakk Chataya. Men ifølge dette vitnet var ikkje andre direkte innblanda i åtaket på Chataya.

Natt til søndag blei ytterlegare to arresterte, sikta for falsk forklaring.

Totalt 12 personar er sikta i samband med drapssaka. Politiet har avgjort å sleppa fri ni av dei sikta, men for alle desse er siktinga om grov kroppskrenking eller falsk forklaring uendra.

HAR VIDEOBEVIS: – Overvakingsvideoen viser at den drapssikta var meir aktiv enn dei andre, ifølge politiadvokat Trond Eide. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Væpna politi i fengslingsmøta

Fengslingsmøta blir haldne i Bergen tingrett måndag kl. 12.45, 13.45 og 14.45.Politiet ber om lukka dører under fengslingsmøta.

Med bakgrunn i politiets risikovurderingar vil politiet vera væpna for å sikra at fengslingsmøta blir avvikla på ein trygg og god måte, heiter det i pressemeldinga frå Vest politidistrikt.

Påtaleansvarleg Trond Eide møter i retten frå politiet.

Politiet vil innkalla til ein pressebrief på politihuset i Bergen straks avgjerdene frå tingretten er klare.