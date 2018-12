Skipssjefen på «Helge Ingstad»: – Surrealistisk og blodtrist

Skipssjef Preben Ottesen (49) var øvste ansvarleg på fregatten KNM Helge Ingstad då skipet kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

No står han for første gong fram offentleg, i eit lenger intervju i VG.

– Eg har verken problem med søvn eller å snakka om det som skjedde. Men eg grublar frykteleg om dagen. «Kva om, viss at...», seier Ottesen.

Korleis ulukka kunne skje, har han ikkje klart å finna forklaringa på.

– Eg har faktisk ikkje ei betre forståing av det endå.

– Vart lurt av lys

Statens havarikommisjon for transport (SHT) la 29. november fram ein førebels rapport om ulukka. Der uttalte kommisjonen at fregatten ikkje klarte å skilja mellom tankskipet og den godt opplyste Stureterminalen då dei segla sørover i Hjeltefjorden.

Fregattbesetninga trudde altså at tankskipet var land.

KJØRT PÅ LAND: Etter kollisjonen vart fregatten styrt inn på svaberga for at den ikkje skulle søkka. Foto: Stian Røkenes / NRK

– Uaktsamt av fregatten

Tidlegare underdirektør i Sjøfartsdirektoratet og mangeårig leiar i FN sitt sjøfartsorgan, Eivind Sanden Vågslid, meinte havarikommisjonens rapport underspela ansvaret til Sjøforsvaret.

– Årsaka var uaktsam navigering frå fregatten si side. Det er ingen tvil. Fregatten skulle ha senka farten og ikkje svinga babord, sa han til NRK.

Skipssjefen sov

Kollisjonen skjedde klokka 04.03 natt til 8. november. Ottesen hadde lagt seg til å sova klokka 02 den natta. Lugaren hans var like bak skipsbrua.

Skipssjefen forklarer at Hjeltefjorden normalt er eit ganske enkelt område å manøvrera i, og sidan det var lite vind og god sikt var det eit passande tidspunkt for han å sova.

I kollisjonsaugneblinken vart Ottosen kasta ut av senga.

– Eg vakna opp på dørken og merka at eg ropte «nei».

Etter nokre forvirra sekund fekk han på seg uniforma og sprang ned i operasjonsrommet, som er hans posisjon ved havari.

45 METER: Flenga i sida er er 45 meter lang og opptil åtte meter høg. Foto: KV Bergen / Forsvaret

– Vart først letta

På radarbiletet såg han at skipet var midt i fjorden, og seier at han i første omgang vart letta.

– Eg tenkte vi hadde treft ein container, eller noko som flaut i vatnet, forklarar Ottesen.

Men måten skipet hadde vippa opp, og meldingane om vatn som fløymde inn i rom, viste han at situasjonen var mykje meir alvorleg.

KNM Helge Ingstad Ekspandér faktaboks En av fem norske fregatter i Nansenklassen.

Bygget og designet av skipsverftet Nevantia i Ferrol i Spania.

Fregatten er 134 meter lang, 16,8 meter bred og har en høyde på 32 meter.

Den veier 5290 tonn og har en toppfart på 26 knop.

Normal besetning er på 132 personer.

Båten var med i storøvelsen Trident Juncture og var på vei hjem fra øvelsen til Haakonsvern da kollisjonen skjedde.

Trident Juncture 18 er en NATO-ledet militærøvelse som ble arrangert i Norge i oktober og november 2018.

Rasert

Videoane frå Sjøforsvarets Minedykkerkommando viser romma som vart rasert då baugen på tankskipet reiv opp sida av fregatten. Golvet har blitt flerra opp, skapdører ligg hulter til bulter og ventilasjonsvifter heng ned frå det som er att av taket.

I kollisjonen mista fregatten styre- og flyteevna, og Forsvaret bestemte seg for å dytta fregatten på grunn for å hindra at han i å søkka.

Åtte personar vart lettare skadd i samanstøyten.

Meinige om bord har dei nedste lugarane som ligg inntil skroget på fartøyet. Det er også der kollisjonen skal ha vore kraftigast og det kom vatn inn.

– Eigentleg ikkje redd

NRK har tidlegare møtt to av dei som var om bord. Knut Sander Blakkestad (20) låg, til liks med skipssjefen, og sov og vart vekka av risting og bråk.

Han låg på motsett side av der 45 meter av skipssida vart flenga opp, men hadde likevel vatn på dørken i lugaren då han vakna.

– Eg gjorde berre det vi har trent på. Eg var eigentleg ikkje redd. Eg oppfatta ikkje at dette skjedde på ordentleg, fortalde han til NRK dagen etter ulukka.

DRAMATISKE MINUTT I MØRKERET: Knut Sander Blakkestad låg og sov då fregatten kolliderte. Foto: Elise Angell / NRK

Han var då usikker på om han ønska seg ut på sjøen med det første. Tora Seth Reinertsen (22) var derimot ikkje i tvil.

– No skal vi ut på sjøen så fort som mogleg. Vi er ein godt trent besetning. Vi har ingenting på land å gjera.

– Herleg beskjed

Skipssjef Ottesen skildrar på denne måten situasjonen då han fekk melding om at alle 137 om bord var i live.

– Det var det den deiligaste beskjeden du kan få, seier han til VG.

Han har lite kjensle av tidsperspektiv og hendingsrekkefølge i tidsrommet frå kollisjonen skjedde i nattemørkeret til han kom på land utpå morgonen.

– Det skal ha tatt rundt tre timar og førti minutt før eg var på land, men skulle eg tippa, hadde eg sagt 45 minutt.

PÅ VEG NED: Slik låg skipet 13. november 2018, før det glei endå lenger under vatn. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Ottesen var den siste som gjekk frå borde, etter at heile resten av mannskapet hadde forlate skipet.

– Kjenner ikkje skam

Han er overtydd om at trening og repeterande øving er årsaka til at besetningen klarte seg bra, og ingen liv gjekk tapt.

– På ei øving om å handtera massiv inntrenging av vatn klarte vi det på første forsøket. Eg er heilt sikker på at det at vi har vore gjennom den øvinga hadde mykje å seia for at ting gjekk så bra etter at kollisjonen var eit faktum, seier skipssjefen.

– Kjenner du skam for det som skjedde?

– Eg føler ikkje at eg har svikta. Som skipssjef har eg sjølvsagt det overordna ansvaret for skip og besetning. Det er nitrist at dette skjer. Det er ei ulukke som ikkje skal skje, men eg føler ikkje skam, seier skipssjef Preben Ottesen til VG.