Skigåarar blir åtvara

Det er laurdag mykje folk i området rundt Fløyen, der lysløypa for skigåarar startar. Desse vert gjort merksame på at dei ikkje kan gå inn i området der det gjekk snøskred i går. – Det er framleis fare for skred samt at is og istappar kan rase ned på vegen, seier vakthavande beredskapskoordinator Snorre Halvorsen i Bergen kommune.