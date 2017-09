Skifter navn på museer i Bergen

KODE kunstmuseene i Bergen skifter navn, det nye navnet er KODE Kunstmuseer og komponisthjem.

Grunnen er at de ønsker å gjøre det tydelig for folk at også Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl er en del av KODE. – Vi vil tydeliggjøre at KODE er et museum for både kunst og musikk, og som favner sju ulike museumsarenaer med sine særpreg, sier konstituert direktør Sigurd Sandmo.