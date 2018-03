Skålevik: – Brann har ikke noe spissproblem

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– I fjor var vi fire spisser. Jeg føler jeg er litt nærmere startelleveren i år. Det betyr at du må ta ansvar, sier Skålevik til NRK.

Fire scoringer på fire treningskamper gjør han til et naturlig spissvalg denne sesongen.

– Fokuset mitt er å jobbe for laget. Det kommer to-tre sjanser i hver kamp, og da gjelder det å være på hugget når det skjer, sier han.

Han mener det ikke er noen spisskrise i Brann, selv om Jacob Orlov er reist hjem til Sverige mens Torgeir Børven er solgt til Odd.

Både Steffen Lie Skålevik og de andre Brannspillerne føler laget er sterkere i år enn i fjor. Da ble det til slutt en femteplass på bergenslaget. Kanskje kan det bli medalje igjen i år.

BT og BA: – Bronse til Brann i år

Også avisene i Bergen har tro på Brann denne sesongen. Troppen ser sterkere ut enn i fjor. Ikke minst skryter de av klubbens nye høyreside med Taijo Teniste og Gilbert Koomson. Begge hentet inn fra Sogndal.

Ny keeper har klubben også sikret seg. Samuel Sahin-Radlinger skal erstatte Piotr Leciejewski.

HENTET FRA SOGNDAL: Mange tror Gilbert Koomson blir en suksess på årets Brann-lag. Foto: Blom, Christian / NTB scanpix

Både BA og BT tro på en tredjeplass for Brann denne sesongen.

– At det blir mer glede enn fortvilelse er jeg helt sikker på, sier Anders Pamer i BT.

– Samtidig er det veldig åpent bakom Rosenborg og nedover til sjette og sjuendeplass, sier Tormod Bergersen i BA.

NRK: – Ingen medalje

Karl Petter Løken er fotballekspert i NRK. Han mener en femteplass er mer realistisk for Brann denne sesongen.

– Personlig tror jeg Brann vil slite med å bli topp tre, men jeg tror de havner rett bak der. Laget blir nok en gang å regne med på den øvre halvdelen, men ikke helt i toppen.

Les også: Uavgjort på Brann Stadion: – En sur femteplass

Etter 1–0 over Sogndal i siste treningskamp mener også trener Lars Arne Nilsen at Brann er i rute.

–Ja, nå kan det bare begynne. Vi skal selvsagt trene godt de siste dagene frem mot seriestart, men det ser ut som vi er klare, sier Nilsen fornøyd til brann.no.

KLAR FOR SERIESTART: Brann-trener Lars Arne Nilsen. Her sammen med Kristoffer Barmen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Rosenborg og Molde favoritter

Rosenborg, Molde, Strømsgodset og Sarpsborg blir i utgangspunktet Branns hardeste konkurrenter.

Ikke minst de regjerende seriemestrene fra Trondheim blir like gode denne sesongen som i fjor. Mens andre klubber sliter med å få endene til å møtes var Rosenborg en pengemaskin i fjor. 300 millioner kroner omsatte klubben ifølge VG for, 138 millioner mer enn budsjettert. Klubbens overskudd før skatt var på 48,5 millioner.

Samtidig sliter Brann og andre eliteserielag med å få endene til å møtes. Riktignok noterte bergenslaget et lite overskudd for andre år på rad, men økonomisk støtte fra Trond Mohn er fortsatt helt avgjørende for klubben.

Les også: RBK håvet inn 138 millioner mer enn budsjettert

Seriedebut mot Ranheim

Alt i dag serieåpner bergensklubben på bortebane mot nyopprykkede Ranheim. Trondheimsklubben har imponert i treningskampene.

Av de sju kampene de har spilt i vinter har de vunnet seks. Målforskjellen er på solide 23–6. Kun en kamp har vært mot et annet eliteserielag. Den ble spilt mot Kristiansund. Ranheim vant 3–2.

Trangt om plassen

Billettsalget til hjemmedebuten mot Bodø/Glimt 18. mars er allerede startet. Det spesielle i år er at det blir begrenset kapasitet på Brann Stadion.

Den gamle hovedtribunen skal jevnes med jorden. Til neste sesong skal en ny tribune kombinert med et hybelbygg og andre fasiliteter stå ferdig.

Det gjør at det bare er plass til 12.914 tilskuere på Branns hjemmebane denne sesongen. Det betyr kamp om billettene til enkelte kamper. Ikke minst gjelder det kampen 16. mai mot Haugesund.