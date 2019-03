Skal vurdere nærskuleprinsippet

Fellesnemnda for nye Vestland fylke ber om at nærskuleprinsippet blir greia ut i det vidare arbeidet med val av inntakssystem for den vidaregåande skulen, etter forslag frå SV. Nemda har tidlegare vedteke at dei ikkje vil ha fritt skuleval i det nye fylket.