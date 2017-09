Skal undersøke einebustad

Brannvesenet er akkurat kome fram til Lepsøyvegen i Os, der det er røykutvikling i eit hus. – Mannskapa på staden konstaterer at det er mykje røyk, men ser ingen opne flammar. Dei er no på veg inn for å undersøke, seier vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen.