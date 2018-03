Skal omsider granska barnevernssaker

Bystyret i Bergen vedtok i dag at ti enkeltsaker i barnevernet skal granskast. Målet er å sjå på prosessane som ligg til grunn for vedtaka i sakene. Byrådspartia var i utgangspunktet sterkt kritiske til gjennomgangen, då bystyret tvinga byrådet til å få i gang granskinga i mai i fjor. Målet er at kartlegginga skal vera klar før årsskiftet.