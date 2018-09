Skal kontrollere beltebruk i buss

Frå i dag av skal kontrollørar frå Statens vegvesen sjekke beltebruken på bussar over heile Vestlandet. Aksjonen vil halde fram resten av veka. Vegvesenet opplyser at beltebruken har gått ned det siste året. – Dette er ikkje godt nok når vi veit at setebeltet reddar liv like mykje i buss som i bil, seier Anne Margrethe Bøe, som er kampanjeansvarleg i Region vest.