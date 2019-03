Skal ikke være folk i hytten

Det skal ikke være folk i hytten som er overtent på Krokeide i Bergen. – Folk som var først på stedet banket på og kikket inn, uten at de kunne se folk der inne, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik. Brannvesenet har sendt mannskap fra Bergen, Fana og Åsane for å bistå med slukkingen. Det skal ikke være fare for spredning.