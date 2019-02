Skal ha truet med kniv

Flere personer skal onsdag morgen ha oppsøkt en adresse i Åsane. – Her skal vedkommende ha utøvd vold og truet med kniv. Det gjorde at politiet valgte å bevæpne seg. Ingen ble skadd, sier operasjonsleder Morten Rebnord. Én person er pågrepet og politiet utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken.