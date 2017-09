Skal gravleggast i Tsjetsjenia

Djabrail Sulejmanov (6) skal obduserast i Noreg, men skal etter familien sitt ynskje gravleggjast i Tsjetsjenia, skriv VG. Fatima Sulejmaneva ynskjer at den ansvarlege legen skal føla ansvar for feilmedisineringa av sonen. – Me skal gjera alt for Djabrail, og ansvarleggjera Haukeland, seier ho til avisa.