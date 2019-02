Skal forske på etterforskerne i overgrepssaker

– Du ser dessverre bilder du helst skulle vært foruten, og møter barn som forteller historier du helst ikke skulle hørt.

Bent Raknes er tidligere politioverbetjent og etterforskningsleder på vold og sedelighetsseksjonen i Bergen. Han har lang erfaring med etterforskning av seksuelle overgrep mot barn.

– Det blir sagt at du ikke skal ta med deg jobben hjem. Men i denne typen saker tar man det dessverre med hjem veldig ofte, forteller Raknes.

ERFARING: Tidligere politioverbetjent og etterforskningsleder, Bent Raknes, har jobbet mye med etterforskning av overgrep mot barn. Foto: Privat

Skal få flere til å bli i jobben

I januar gikk startskuddet for et nytt forskningsprosjekt ved NTNU i Trondheim. Politiforum skriver at rundt 40 politiansatte skal intervjues i studien.

Forskerne skal undersøke belastningen politietterforskerne utsettes for når de går gjennom beslag som er gjort i overgrepssaker mot barn.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt, er blant dem som tok initiativ til prosjektet.

– Vi har hatt en del som har byttet arbeidsområde, og noen som har sluttet. Da har det vært av stor interesse for oss å se hva vi kan gjøre for at flere står i jobben, sier Moe til NRK.

– GJØR EN FORSKJELL: Hilde Reikrås, som leder «Dark Room»-operasjonene i Vest politidistrikt, sier det er ingen andre steder man kan utgjøre en så stor forskjell i noens liv som i arbeidet med overgrep mot barn. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Store datamengder

Det har vært en sterk økning i tallet på saker som omhandler overgrep mot barn de siste årene. I noen saker har politiet avslørt store nettverk, som i operasjon «Dark Room» i Vest politidistrikt.

I flere saker er det snakk om enorme mengder data som etterforskerne i politiet må se gjennom. Bilder og videoer som viser barn, ofte ned i spedbarnsalder, som blir grovt utnyttet og misbrukt seksuelt.

– Ofte kan det være chatteloggene som er det mest belastende å gå igjennom. Der kan vi føle vi at vi kommer mer «under huden» på dem som skriver, noe som kan være belastende over tid, sier politioverbetjent Hilde Reikrås, som leder «Dark Room»-operasjonene.

Lite forskning

Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi på NTNU, Eva Langvik, leder det nye forskningsprosjektet.

– Vi fokuserer på organiseringen av arbeidet og på strategiene de ansatte bruker for å håndtere belastningen, sier Langvik.

Målet er å kartlegge hvordan de opplever jobben sin. Ifølge Langvik er det gjort lite forskning på denne yrkesgruppen.

– Vi er trygge på at kunnskapen vi får fra forskningsprosjektet vil være nyttig for organiseringen og ledelsen av denne typen arbeid.

Det er politiet enige i.

– Jeg er ganske sikker på at det kommer til å komme frem ting som vil ha betydning for hele det norske politiet, sier Moe i Trøndelag politidistrikt.

HAR SLUTTET: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sier de har eksempler på politietterforskere som har sluttet i jobben etter å ha jobbe med overgrepssaker mot barn. Foto: Erland Knutsen / NRK

– Viktig forskning for politiet

Bent Raknes har selv stor tro på forskningen. Han mener det er viktig å passe på at man ikke mister dyktige etterforskere.

– Det viktigste er å ha et godt støtteapparat rundt etterforskerne. Dette tror jeg denne forskningen kan bidra til.

Prosjektet skal resultere i både forskningsartikler og rapporter. Den første rapporten forventes å være klar i løpet av våren.