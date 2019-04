Skal forhindre kasting av klær

Et enstemmig bystyre i Bergen har bestemt av byrådet må legge frem en plan for å forhindre kasting av klær og andre tekstiler. Forslaget kom fra Sondre Båtstrand (UAV) og Randi Amundsen (SV), som i forslaget påpekte at mengden tekstiler som kastes i restavfallet er fordoblet de siste 20 årene.