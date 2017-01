Skadesanering til Syltøy

Brannen i den gamle skolen på Syltøy ble begrenset til loftet. Det er nå sendt ut et skadesaneringsfirma til stedet, opplyser 110-sentralen. Sotra brannvern opplyser til Vestnytt at det var et selskap i lokalet lørdag kveld, men at bygget sto tomt da brannen brøt ut.