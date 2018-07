Det var like før klokka 12.00 at politiet fekk melding frå Vegtrafikksentralen om at det ramla ned stein frå tunneltaket i Knoltatunnelen på E16 i Voss kommune.

Operasjonsleiar Per Algerøy i politiet seier at det er fleire bilar som er treft av steinar, men det er ikkje meldt om personskadar.

– Det er fem-seks bilar som har fått skader på bilen, samt to lastebilar. Vi har entreprenør på veg, fortel trafikkoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen.

Tunnelen kan ikkje fjernstengast, så politiet rykker ut for å stenga tunnelen.

Klokka 12.15 melder operasjonsleiar Algerøy at det kan tyda på at eit armeringsjarn har falle ned frå taket.

– Det kan sjå ut til at det er dette som er årsaka til skadene. Men det må verifiserast. Det er uvisst kor store skader bilane har fått, men ingen er skadde. Det er det viktigaste, seier Algerøy.

Omkøyring mellom Bergen og Voss blir via fylkesveg 7 gjennom Hardanger og tunnelen vil bli stengd til Vegtrafikksentralen har fått oversikt over situasjonen.