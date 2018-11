Sjømat og dataspill vekstskapere

Lederne for Grieg Seafood, Ervik Havfiske og dataspillselskapet Dirtybit er Vestlandets fremste vekstskapere i år, mener revisjon- og rådgivningsselskapet EY. De tre selskapenes ledere ble plukket ut blant 409 kandidater, og går videre til den nasjonale finalen i «Entrepreneur Of The Year».