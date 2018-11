Sjøforsvaret: – Vi har ikke stor erfaring med å redde våre egne fartøy

– Dette er en svært spesiell hendelse.

Sjøforsvaret møtte mandag pressen like ved den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad». Bergingsarbeidet etter ulykken mellom «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» pågår fremdeles – fire dager etter skipene brakte i hverandre.

Sjef for nasjonal sjøoperasjonssenter, Yngve Skoglund, er fremdeles usikker på når fregatten kan heves.

– Nå har vi festet ni av ti stålvaiere og vårt fokus er fremdeles på å holde fregatten stabil. Vi er nødt til å vente og se hvor omfattende skadene er. Som dere ser er store deler av fartøyet under vann, sier Skoglund.

Se direktebilder fra bergingarbeidet her:

DIREKTE: Følg arbeidet i Hjeltefjorden. Foto: Ole K. Heilevang

– Et kostnadsspørsmål

Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell har en mengde aktører i sving for å gjøre klart for bergingsarbeidet. Gravemaskiner jobber på land for å gjøre klart for lekteren.

Kystverket har i tillegg lagt ut lekter for å forhindre eventuelle miljøskader.

– Arbeidet blir gjort parallelt for å gjøre bergingsarbeidet så kort som overhodet mulig, sier Skoglund.

Han mener det fort kan bli et spørsmål om kostnader som vil avgjøre om «Helge Ingstad» igjen blir kampdyktig.

– Jeg ser helst at den blir operativ så fort som mulig, sier Skoglund.

Håvard Mathisen i Forsvarsmateriell leder sikringsarbeidet. Ifølge Mathisen er været det største uromomentet for øyeblikket.

– Som dere også merker, er været skiftende. Det gjør det utfordrende. Men vi måler fartøyets bevegelser elektronisk ned på et millimeternivå, sier Mathisen.

Det er fremdeles våpen og ammunisjon om bord fartøyet.

– Vår fokus er å konservere mest mulig utstyr. Dette er et arbeid vi gjør i samarbeid med Statens havarikommisjonen og politiet, sier Mathisen.

Se sendingen fra Forsvarets tur med pressen til KNM «Helge Ingstad» i Øygarden.

Forsvaret tar med pressen på båttur tett på KNM Helge Ingstad, med intervjuer underveis.

Må planlegges grundig

Sjøforsvaret sier at dette er en operasjon som vil ta lang tid. To lektere har kommet til Askøy utenfor Bergen, og disse skal brukes i arbeidet med å heve og frakte fregatten bort.

Lekteren blir leid inn fra selskapet BOA som også stiller med slepebåter.

Lørdag kveld var Sjøforsvaret om bord i fregatten for å sikre trosser, hente data fra navigasjonssystemet og det skipstekniske systemet.

På lørdag uttalte sjefen for Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, til NRK at Forsvaret planlegger en bergingsaksjon som er støttet av Norske Veritas, sammen med bergingsselskapet som skal gjøre selve operasjonen. Det kommer hele tiden materiell som skal brukes i redningen.

– Vi er usikre på når vi kan frakte fartøyet tilbake. Vi må vite at vi ikke påfører fartøyet flere skader. Derfor planlegges det grundig, sa Stensønes, lørdag.