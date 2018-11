Sjøforsvaret vil innskjerpa rutinar

– Å innskjerpa rutinar som kontroller kvarandre, kanskje på ein annan måte enn me gjer i dag, er noko av det første me må vurdera, seier forsvarssjef Håkon Brun-Hansen om at fregatten KNM «Helge Ingstad» trudde oljetankeren var eit punkt på land.