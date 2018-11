Representantar frå Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og Kystverket held søndag pressekonferanse om berginga av fregatten som ligg i fjøresteinane ved Stureterminalen.

Det var grytidleg torsdag morgon 8. november at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankaren Sola TS.

Under pressekonferansen skal ein plan for heving og transportering av fartøyet bli presentert.

Kranbåt frå Nederland framme

Den nederlandske kranbåten «Gulliver» kom søndag morgon fram til Hanøytangen på Askøy. Den er ein av kranbåtane som skal hjelpe til med å heve fartøyet.

Også søsterskipet «Rambiz» skal hjelpe til i arbeidet. Det er venta å komme til området tysdag denne veka.

PÅ PLASS: Kranbåten Gulliver er på Hanøytangen i Askøy i forbindelse med redningsarbeidet.

Søndag har det vore store bevegelsar i fartøyet, og kommunikasjonssjef for Sjøforsvaret, Torill Herland fortel at dei er bekymra for fartøyet.

– Vi jobbar kontinuerleg med sikringsarbeidet.