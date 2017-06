Sjenerande graving på Stord

Klokka 00.40 blei det ringt inn ei melding om at ein gravemaskin dreiv med meisling til sjenanse for bebuarar i eit bustadområde. Ein patrulje tok kontakt med arbeidarane, som opplyste at dei jobba for kommunen, og skulle fiksa eit problem med vatnet på flyplassen. Arbeidarane skulle slutta med meislinga ila. 5 minutt, og det kom ikkje fleire klagar etterpå, opplyser André Skram Hansen i Sør-Vest politidistrikt.