Sjekker alle høydebasseng

Askøy kommune undersøker nå alle høydebassengene knyttet til Kleppe vannverk, for å finne ut om det er bakteriefritt og kokevarselet kan oppheves. Personell fra Bergen kommune er hentet inn for å gjøre den uavhengige vurderingen, forteller varaordfører Bård Espelid. De siste vannprøvene fra vannledningsnettet viser alle at det fortsatt er bakteriefritt der, selv etter at den ekstra tilsatte kloren er borte. Hvis det fortsetter slik til over helgen, skal Mattilsynet ta nye prøver av ledningsnettet. Hvis også de er negative, og høydebassengene bakteriefrie, kan innbyggerne som får vann fra Kleppe vannverk endelig slutte å koke vannet. – Forhåpentligvis kan vi oppheve kokevarselet en gang i neste uke, sier Espelid.