Sjåfør utga seg for å være broren

Det meste var galt da Statens vegvesen stoppet en lastebilsjåfør på Brimnes i går kveld. Først nektet sjåføren å stoppe for kontroll. Da vegvesenet fikk fatt på personen forsøkte føreren å utgi seg for å være broren. Da politiet ankom viste det seg at føreren ikke hadde lov til å kjøre lastebil. Som en siste prikk over i-en, var bremsene på lastebilen skakkjørt. I en test ble det målt 400 grader da bilen ble testet på flatmark. Sjåføren blir anmeldt for flere forhold.