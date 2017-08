Sjåfør og passasjer sterkt rusa

Ein bilførar blei stoppa av politiet i Åsane like over midnatt. Politiet mistenkte at mannen ikkje var edru og tok mannen med for utvida blodprøve. – Den eine av dei to passasjerane i bilen var så rusa at han måtte bli henta med ambulanse, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i politiet.