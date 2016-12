Legemiddelverket avviser klasseskillekritikk om dyr kreftmedisin

Den kreftsyke fylkesordføreren Anne Gine Hestetun betaler for dyr kreftmedisin selv, men kritiserer at det skapes klasseskiller når den ikke tilbys av det offentlige helsevesenet. – Vi kan ikke gi etter for priser vi mener er for høye, svarer Legemiddelverket.